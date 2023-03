Die Hamburger Rockband Lord Of The Lost gewinnt den ESC-Vorentscheid. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd up-down up-down Sieger beim Vorentscheid Hamburger Rockband Lord Of The Lost sticht Ikke Hüftgold für ESC aus Von dpa | 04.03.2023, 07:22 Uhr

Die Rockband Lord Of The Lost setzt sich beim Vorentscheid als Sieger und fährt für Deutschland zum ESC-Finale nach Großbritannien. Was die Dark Rocker ausmacht und welche ESC-Bands Gewinner-Vorbilder sein können.