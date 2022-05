HANDOUT - Bernhard (r) spricht mit einem Freund. Foto: J gen Todt/ZDF/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Sendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: J gen Todt TV-Tipp „Er ist glücklich“ - Film über Demenz eines Mittfünfzigers Von dpa | 08.05.2022, 01:16 Uhr

Ein Mann in den besten Jahren, mitten im Leben. Dann erkrankt er frühzeitig an Demenz. Wie lange kann sein Umfeld so etwas wie Normalität noch aufrechterhalten? Eine packende Reportage.