ARD-Show «Der große Schlagerabschied» Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Drews über eigene Erkrankung: „Ich habe keine Schmerzen“ Von dpa | 14.01.2023, 21:57 Uhr

Der an Polyneuropathie erkrankte Schlagersänger Jürgen Drews fühlt sich nach eigener Aussage durch die Nervenkrankheit nicht stark eingeschränkt. „Im Alltag spielt diese Krankheit eine nicht so große Rolle für mich“, sagte Drews der Deutschen Presse-Agentur. Zwar sei sein Gang nicht mehr ganz so flüssig wie früher und er sei nicht mehr so schnell wie er es gern wäre, „aber das ist ja ebenfalls eine Begleiterscheinung des Älterwerdens“. Im Alltag habe er keine Schmerzen, sagte der 77-Jährige.