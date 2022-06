Die Minions kommen wieder in die Kinos. Foto: -/Universal Pictures/Illumination Entertainmen/dpa FOTO: - up-down up-down Kino Die Minions und der elfjährige Bösewicht Gru Von dpa | 24.06.2022, 14:29 Uhr

Was ist klein, gelb, hüpft ständig und redet in einem fröhlichen Kauderwelsch? Na klar, die Minions. In mehreren Filmen konnte man schon sehen, welches Chaos sie anrichten. Nun tauchen sie wieder im Kino auf, im Film „Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss“.