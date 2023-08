Erstmals seit 2019 wird in diesem Jahr zu Weihnachten wieder eine „Helene Fischer Show“ im Fernsehen laufen. Das teilte das ZDF am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit. Zuvor hatten der Branchendienst dwdl.de und andere Medien über eine entsprechende Ankündigung Helene Fischers bei einem Auftritt berichtet. Die Konzert-Show soll am 25. Dezember um 20.15 Uhr im Zweiten laufen, wie die ZDF-Sprecherin erläuterte.

Das quotenstarke Format war zuletzt 2019 ausgestrahlt worden – damals mit fast sechs Millionen Zuschauern. In den Jahren danach fiel die Show wegen Corona aus. 2020 tröstete ein Best-of-Zusammenschnitt die Fans. Zuletzt war „Die Helene Fischer Show“ 2022 wegen „vielen Unwägbarkeiten und produktionellen Herausforderungen“ ins Wasser gefallen.