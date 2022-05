Schauspielerin Iris Berben beim Filmfestival in Cannes. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa FOTO: Vianney Le Caer Glamour & Protest Das Filmfestival Cannes in Kriegszeiten Von dpa | 23.05.2022, 17:00 Uhr

Eine fast nackte Frau stürmt aus Protest gegen die Vergewaltigung von Kriegsopfern den roten Teppich. Auch in vielen Gesprächen und manchen Beiträgen in Cannes geht es um die Ukraine - daneben feiern Gäste in Abendroben.