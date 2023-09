Vom Münchner Oktoberfest 2023 erhoffe sich Cathy Hummels „viel Frischfleisch“. „Es ist schön, wenn man Leute kennenlernt, die eben nicht von hier sind“, hatte sie am Montag gesagt. Nun legte sie im „Energy Wiesn Wahnsinn“-Podcast mit Moderator Aaron Troschke nach und hat übers Küssen und ihr Sexleben gesprochen.

Auf Troschkes Frage, mit wie vielen Männern sie bisher im Bett war, sagte die 35-Jährige: „Das ist an einer Hand abzählbar.“ Die Moderatorin sagte: „Ich öffne mein Schloss doch nicht für jeden. Ich kann das nicht, für mich ist das sehr, sehr privat.“

Cathy Hummels küsst gerne – auch Frauen

Beim Küssen nimmt es die Moderatorin nach eigener Aussage lockerer: „Also, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, knutsche ich unglaublich gerne. Dann knutsche ich auch Frauen. Dann ist es mir total egal, dann will ich einfach nur knutschen.“

Bei Männern habe sie bereits Erfahrungen mit wenig talentierten Küssern gemacht: „Das sind dann so nervöse Knutscher. Da ist die Zunge raus und rein und du denkst dir nur: ‚Okay, please stop it now!‘“ (Deutsch: Bitte, höre sofort damit auf.)

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Was für Cathy Hummels, die Ex-Frau von Fußballprofi Mats Hummels, gar nicht geht: Mundgeruch. „Das ist eklig!“ – deshalb habe die Moderatorin „immer Kaugummi dabei. Ein Mann kann noch so schön sein, aber wenn der stinkt, ist es vorbei.“

Cathy und Mats Hummels kümmern sich gemeinsam um Sohn

Cathy und Mats Hummels sind Eltern des fünfjährigen Ludwig. Das Paar hatte sich 2021 getrennt und Ende 2022 scheiden lassen.

Zu dritt verbringen sie aber weiterhin Feiertage und Urlaube und verbringen regelmäßig gemeinsame Zeit.