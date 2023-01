Dagmar Berghoff Foto: Jens Kalaene/dpa/Archivbild up-down up-down Leute Bundespräsident gratuliert Dagmar Berghoff zum 80. Von dpa | 25.01.2023, 05:51 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Fernsehmoderatorin Dagmar Berghoff zum 80. Geburtstag an diesem Mittwoch (25. Januar) gratuliert. „Viele Menschen werden heute an Ihrem Ehrentag an Sie denken und Ihnen gute Wünsche zukommen lassen“, schrieb das Staatsoberhaupt. „Gerne reihe ich mich ein in diese große Schar. Sie waren - damals eine Sensation - die erste „Tagesschau“-Sprecherin. Über 10.000 Mal haben Sie mit der Begrüßung „Guten Abend, meine Damen und Herren“ die Nachrichten in unser heimisches Wohnzimmer gebracht.“