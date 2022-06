HANDOUT - Sharon Battiste ist die neue RTL-«Bachelorette». Foto: René Lohse/RTL/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Sendung auf RTL und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits. Das Foto darf nicht verändert und nur im vollen Ausschnitt verwendet werden. Keine Archivierung. FOTO: René Lohse Dating-Show Bumms in der Bude: Neue „Bachelorette“-Staffel Von dpa | 14.06.2022, 17:13 Uhr

Auf RTL werden wieder rote Rosen verteilt: In der neunten Staffel der „Bachelorette“ fliegen 20 Kandidaten dafür erstmals in der Geschichte der Show nach Thailand. Und das ist nicht das Einzige, was in diesem Jahr besonders ist.