Bob Odenkirk FOTO: Willy Sanjuan Schauspieler Bob Odenkirk bekommt Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“ Von dpa | 13.04.2022, 13:46 Uhr | Update vor 30 Min.

Bob Odenkirk wurde durch seine Rolle als Anwalt in „Breaking Bad“ bekannt, in der Spin-Off-Serie „Better Call Saul“ spielte er die Hauptrolle. Bald wird er auf dem „Walk of Fame“ verewigt.