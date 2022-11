Elf Landwirte und eine Landwirtin suchten bei „Bauer sucht Frau 2022“ die große Liebe. Bei einigen hat‘s gefunkt, bei anderen endete die 18. Staffel der Kuppelshow als emotionale Bauchlandung. Wie lief es für den Niedersachsen Michael und für seine Kandidatin Mandy?

Michael und Mandy bei „Bauer sucht Frau 2022“

In der eigentlichen Staffel sah es für Michael (52) und Mandy (54) noch richtig gut aus. Es stimmt: Zunächst litt der Flirt unter der Dreier-Konstellation. Aber als Michael Christine nach Hause geschickt hatte und sich voll auf Mandy konzentrieren konnte, wurde es leidenschaftlich. Die beiden tauschten intensive Küsse auf dem Stroh; und RTL vermeldete das „erste offizielle Paar“ bei „Bauer sucht Frau 2022“. Am Meer fragte Michael dann: „Möchtest du mich wiedersehen?“ Mandy: „Ja, ich möchte dich wiedersehen; und mit dir könnte ich mir vorstellen, dass es sich lohnt bis ans Ende der Welt zu gehen!“ Da konnte nichts mehr schiefgehen. Oder?

Bauer sucht Frau 2022: Michael und Mandy (Mitte) sind nicht mehr zusammen. Bei Inka Bause treffen sie sich noch einmal mit Christine (links).

Sind Michael und Mandy noch zusammen?

Doch, es konnte schiefgehen. „Wir sind nicht zusammengekommen“, sagt Mandy beim großen Wiedersehen. „Wir schlafen in einem anderen Hotel“, sagt auch Michael. Und damit nicht genug: Das Paar, das sich eben noch so innig in den Armen lag, hat sich nach der Hofwoche kein einziges Mal mehr getroffen. Telefoniert habe man wohl, berichten die beiden – aber nur, um festzustellen, dass ihre Wohnorte und auch ihre Lebensentwürfe doch zu weit auseinander liegen. Viel Arbeit, sagt Michael, habe er auch gehabt. So viel Arbeit, dass nicht mal ein Treffen möglich war?

Wie schlagen Michael, Mandy und Christine sich beim großen Wiedersehen?

Noch bemerkenswerter als das Liebes-Aus ist die Reaktion von Michael. Als Inka Bause ein Best-of der Hofwoche anmoderiert, hält er sich die Hand vor die Augen. „Du brichst ja fast neben mir zusammen! Was ist denn los?“, fragt die Moderatorin. Mandy staunt auch: „Es fühlt sich jetzt bei dir so emotional an“, stellt sie fragend fest. Zu Recht: Michael sieht erschöpft aus, er kämpft mit den Tränen; wo Mandy und Christine mit einem Lächeln auf ihr Abenteuer zurückblicken, hat ihn die Erfahrung spürbar mitgenommen – und das, obwohl die Trennung wohl sogar von ihm ausging.

Vielleicht macht seine Episode das große Reality-Risiko sichtbar: Die Logik einer Kuppelshow hat eine hohe Suggestionskraft. Wer sich vor eine Kamera begibt, spürt eine unausgesprochene Erwartung. Und wenn man als Mensch dann nicht sehr bei sich selbst ist, kann das den Blick auf die eigenen Gefühle trüben. Das nach Drehschluss festzustellen, dürfte ein ziemlicher Tiefschlag sein. Was immer in Michael gerade vorgeht: Wir wünschen ihm, dass er bald wieder genauso fröhlich auf seine „Bauer sucht Frau“-Zeit zurückblickt wie seine Kandidatinnen.

Haben die beiden doch noch eine Chance?

Ganz aufgeben muss man Michael und Mandy allerdings noch nicht: Bei der Abschiedsfeier überrascht Inka Bause die beiden später noch einmal am Stehtisch. Beide plaudern angeregt. Und nach gutem Zureden gibt Michael ganz am Ende zu Protokoll: Vielleicht verbringen er und Mandy doch noch ein Wochenende und überprüfen ihre Entscheidung noch mal.

