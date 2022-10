Maik Große Lochtmann Foto: Roland Weihrauch/dpa up-down up-down Film Autor sucht Produzenten für Revier-Thriller Von dpa | 27.10.2022, 07:43 Uhr

Das Drehbuch ist fertig, namhafte Schauspieler wie Martin Brambach, Veronica Ferres, Heino Ferch, Herbert Knaup und Anna Maria Mühe haben bereits zugesagt - jetzt sucht der Schermbecker Drehbuch-Autor Maik Große Lochtmann einen Produzenten für sein Action-Road Movie „No man's road“, das im Ruhrgebiet, in Görlitz und auf einer niederländischen Nordseeinsel spielt. An diesem Freitag (28.10.) präsentieren Brambach und seine aus zahlreichen „Soko“-Folgen bekannte Partnerin Christine Sommer im Theater Marl dazu erstmals eine Theaterfassung des Drehbuchs in einer szenischen Lesung mit Bildern und Musik.