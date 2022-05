Schauspieler Ashton Kutcher während seines Auftritts bei der Digitalmesse OMR in Hamburg. Foto: Jonas Walzberg/dpa FOTO: Jonas Walzberg Ukraine-Krieg Ashton Kutcher: Wir dürfen diesen Krieg nicht verlieren Von dpa | 18.05.2022, 23:06 Uhr

Der US-Schauspieler Ashton Kutcher (44) ist davon überzeugt, dass die Ukraine im russischen Angriffskrieg noch viel mehr Hilfe von außen braucht. „Es reicht einfach nicht. Wir dürfen diesen Krieg nicht verlieren“, sagte er am Mittwoch im Rahmen des Digital-Festivals OMR in Hamburg. Es sei deshalb wichtig, die Flüchtlinge und das Militär in der Ukraine zu unterstützen.