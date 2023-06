Axel Balkausky Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Medien ARD und ZDF wollen beim Sport sparen Von dpa | 28.06.2023, 16:38 Uhr

Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender wollen vermehrt beim Sport sparen. Das kündigten ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky und der ZDF-Sportstrategie-Beauftragte Thomas Fuhrmann am Mittwoch beim Kongress „Neuland“ in Aachen an. „Wir wissen, dass wir einsparen müssen“, sagte Balkausky. Das gehe in erster Linie beim Lizenzerwerb: „Wir werden immer mehr Rechte teilen müssen.“