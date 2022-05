ARCHIV - Ein zerstörter Gasthof am Ufer der Ahr. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild FOTO: BORIS ROESSLER Flutkatastrophe ARD und ZDF: Rund um Flutjahrestag Dokus und Schwerpunkte Von dpa | 30.05.2022, 06:12 Uhr | Update vor 23 Min.

Unvorstellbare Wassermassen trafen in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 das Ahrtal. Allein dort starben 134 Menschen, und auch in vielen anderen Regionen besonders in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen richteten die Fluten Mitte Juli katastrophale Schäden an. Zum ersten Jahrestag bringen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF mehrere Sendungen dazu. Darunter sind Dokus wie „Die Flut - Chronologie eines Versagens“ (13.7.) und „Die Flut - Zwischen Wut und Mut“ (14.7.) sowie eine Spezialausgabe der Talkshow „Markus Lanz“ und ein Gottesdienst aus Bad Neuenahr-Ahrweiler.