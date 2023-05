Eines der beliebtesten „Tatort“-Duos: Freddy Schenk (v.l., Dietmar Bär) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt). Foto: imago images/Panama Pictures up-down up-down Wiederholungen angekündigt ARD terminiert Sommerpause für „Tatort“-Serie — so lange müssen Sie sich gedulden Von dpa | 15.05.2023, 21:50 Uhr

Der „Tatort“ ist wohl die populärste TV-Serie in Deutschland. Wie in den Vorjahren müssen sich eingefleischte Fans auch in diesem Jahr auf eine Sommerpause einstellen.