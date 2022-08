Anne Heche, bekannt aus „Ally McBeal“ und „Sechs Tage, sieben Nächte“ FOTO: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Wagen fing Feuer US-Schauspielerin Anne Heche bei Autounfall offenbar lebensgefährlich verletzt Von afp | 06.08.2022, 10:34 Uhr

Die US-Schauspielerin Anne Heche soll bei einem Autounfall laut US-Medien schwer verletzt worden sein. Bei dem Unfall am Freitag in Los Angeles soll Heche in ein Wohnhaus gerast sein, dabei hätten das Gebäude und ihr Fahrzeug Feuer gefangen.