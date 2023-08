Medien Amira Pocher: „Emotionale Verbindung“ zu neuer Kuppelshow Von dpa | 11.08.2023, 14:23 Uhr VOX Datingshow "My Mom, Your Dad" Foto: Pascal Bünning/RTL/dpa up-down up-down

Die neue Vox-Kuppelshow „My Mom, Your Dad“ ist für Moderatorin Amira Pocher (30) nach eigenen Worten eine private Herzensangelegenheit. „Meine Mutter hat mich und meinen Bruder auch als alleinerziehende Mutter großgezogen“, sagte sie in einem Interview ihres Senders. „Alleine deswegen habe ich eine emotionale Verbindung zu der Sendung. Dass ich ein kleiner Teil einer so liebevollen Produktion sein darf, macht mich stolz und glücklich.“ Am Dienstag (15. August) um 20.15 Uhr läuft die Show erstmals auf Vox.