Netflix hat im Rahmen seines Netflix Festival Japan 2021 bekannt gegeben, wann es die international erfolgreiche Serie „Alice in Borderland“ fortgesetzt. Die schlechte Nachricht: Fans müssen sich noch eine Weile gedulden, aber in ein paar Monaten ist es endlich so weit.

Die neuen Folgen sollen im Dezember 2022 verfügbar sein. Ein genaues Datum gibt es derzeit noch nicht. Die Dreharbeiten wurden aber bereits abgeschlossen. Es sollen zahlreiche offene Fragen geklärt werden: Was steckt hinter den Spielen? Und werden die Spieler wieder in die echte Welt zurückkehren können? Durch den Riesenerfolg der koreanischen Serie „Squid Game" konnte sich „Alice in Borderland" zwischenzeitlich zurück in die Top Ten kämpfen. Die Serie war die erfolgreichste Original-Produktion Japans im vergangenen Jahr. In 40 Ländern konnte sie sich einen Platz in den Top Ten ergattern. Erste Bilder und der Cast für Staffel 2 meldet sich Im Rahmen der Netflix Geeked Week sind am 6. Juni 2022 die ersten Bilder zur 2. Staffel von „Alice in Borderland" aufgetaucht. Über Twitter hat Netflix drei Fotos mit Usagi (Tao Tsuchiya) und Arisu (Kento Yamazaki) veröffentlicht.

In einem Youtube-Video hat Netflix Anfang April 2022 die Besatzung nach Abschluss der Dreharbeiten zu Wort kommen lassen. Die bekannten Darsteller aus Staffel 1 machen Lust darauf, erneut in die bizarre Parallelwelt abzutauchen. Spiele auf Leben und Tod Auf einmal ist Tokio leer. Was sich bei Bildern mit vollgestopften U-Bahnen und überlaufenen Zebrastreifen wohl niemand vorstellen kann, passiert dem 24-jährigen Arisu (Kento Yamazaki) und seinen beiden Freunden Chota und Karube in der Netflix-Original-Serie „Alice in Borderland". Doch sind sie tatsächlich allein in der größten Stadt der Welt? Nicht wirklich. Immer wieder begegnet Arisu anderen Menschen, die sich in einer Welt wiederfinden, die sie nicht verstehen. Noch verstörender sind allerdings die Spiele, die sie dort erwarten. Dabei geht es um nicht weniger als das nackte Überleben. Die Spiele aus "Alice in Borderland" sind schnell zu verstehen, doch die Lösung erfordert hier und da auch Grips.