Disneys Star-Wars-Maschine arbeitet weiter auf Hochtouren. Ab 23. August 2023 geht es für Fans beim Streamingdienst Disney+ wieder in eine weit, weit entfernte Galaxis. Nach Din Djarin, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi und Cassian Andor bekommt nun auch Ahsoka Tano ihren eigenen Serienableger.

Worum geht es in „Star Wars: Ahsoka“?

„Star Wars: Ahsoka“ spielt nach dem Untergang des Imperiums. Im Mittelpunkt der Story steht Ahsoka Tano (Rosario Dawson, 44), eine ehemalige Jedi, die als Jugendliche von Anakin Skywalker (Hayden Christensen, 42) höchstpersönlich ausgebildet wurde. Gerüchte über die Rückkehr von Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen, 59), dem potenziellen Erben des Imperiums, machen in der Galaxis die Runde. Ahsoka will der aufkommenden Bedrohung nachgehen. Die Außenseiterin sucht nach Verbündeten und trifft dabei auf alte Bekannte.

Wer gehört zum Cast?

Die Hauptrolle wird von Rosario Dawson gespielt, die bereits in den Spin-offs „The Mandalorian“ und „Das Buch von Boba Fett“ den Charakter Ahsoka verkörperte. Fans dürfen sich in der Serie auch auf ein Wiedersehen mit Senatorin Mon Mothma (Genevieve O‘Reilly) und dem wohl innerlich am zerrissensten Star-Wars-Charakter Anakin Skywalker, dem späteren Darth Vader, freuen. Darüber hinaus sind Natasha Liu Bordizzo (28) als Mandalorianerin Sabine Wren und Mary Elizabeth Winstead (38) als Freiheitskämpferin und Top-Pilotin Hera Syndulla zu sehen.

Ahsoka Tano und Sabine Wren blicken in eine ungewisse Zukunft.

Wann spielt „Ahsoka“?

Die Ereignisse in „Ahsoka“ spielen zur selben Zeit wie die 3. Staffel von „The Mandalorian“. Inhaltlich schließt sie an die 2018 beendete Animationsserie „Star Wars: Rebels“ an.

Wer steckt hinter der Star-Wars-Produktion?

Die kosmischen Fäden hinter der Produktion von „Ahsoka“ zieht – wie bereits in den anderen Star-Wars-Spin-offs von Disney – Jon Favreau (56). Dave Filoni (49), Executive Creative Director von Lucasfilm, schrieb die Drehbücher zu den insgesamt acht Episoden der 1. Staffel.

Wann startet die Serie und wann erscheinen neue Folgen?

Zum Start am 23. August werden die ersten zwei Folgen veröffentlicht. Jeweils mittwochs kommt eine neue hinzu. Das Finale für Staffel 1 soll am 4. Oktober zu sehen sein.

Gekämpft wird auch in „Ahsoka" stilecht mit Lichtschwert, wie Bösewicht Baylan Skoll (Ray Stevenson) beweist.

Wie steht es um die Zukunft weiterer Star-Wars-Serien bei Disney+?

Während die Themenparks und Kreuzfahrten Disney ordentliche Gewinne bescheren, bleibt das Streaming-Geschäft defizitär. Trotz gestiegener Umsätze von 5,5 Milliarden US-Dollar, steht unterm Strich ein Minus von rund 500 Millionen US-Dollar beim Gewinn.

Disney-Chef Bob Iger (72) kündigte an, das Sparprogramm des Konzerns auszuweiten. Das trifft auch Star-Wars-Fans. Zur Einordnung: Eine Folge von „The Mandalorian“ kostete bisher rund 15 Millionen US-Dollar. Laut Iger sollen weniger Inhalte und kürzere Staffeln produziert werden. Außerdem werde das Budget deutlich reduziert. Disney will dadurch kräftig sparen und testen, wie sensibel die Abonnenten auf entsprechende Maßnahmen reagieren. Sprich: Wie viele Fans halten dem Dienst Disney+ dennoch die Treue.

Es bleibt abzuwarten, wie sehr die Qualität der Star-Wars-Serien darunter leiden wird. Bisher zeichneten sich Produktionen wie „The Mandalorian“, „Andor“ und „Obi-Wan“ durch aufwendige Umsetzungen aus. Die hohen Investitionen lohnten sich nicht nur optisch bei Sets, Kostümen, Technik und visuellen Effekten, sondern auch bei der Besetzung vor und hinter der Kamera. Sowohl Hollywood-Sternchen als auch internationale Newcomer reagierten geradezu euphorisch, wenn sie eine Rolle in einem Star-Wars-Film oder einer -Serie ergattern konnten. So auch Ahsoka-Darstellerin Rosario Dawson.