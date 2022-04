Osnabrück. Die in der Corona-Krise durch den „Tübinger Weg“ bekanntgewordene Ärztin Lisa Federle (60) betrachtet ihre Familie als das Wichtigste im Leben: „Sie ist meine absolute Basis,“ sagte sie im Interview mit unserer Redaktion. „Es war nicht einfach für mich, so jung Kinder zu kriegen. Ich war nur auf ganz wenigen Konzerten, kaum im Kino und als Studentin nur selten auf Partys. Wenn andere in die Disco gegangen sind, habe ich zu Hause gesessen, Windeln gewechselt und überlegt, wo ich das Joghurt für meine Kinder herkriege. Das war echt schwer, ich war eingesperrt, konnte mir nichts erlauben und war fertig und kaputt. Aber ich habe im Laufe der Jahre durch die Familie so eine tolle, breite Basis bekommen, die für mich ein echter Rückhalt ist.“