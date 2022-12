«1Live Krone» wieder zurück in Bochum Foto: picture alliance/Henning Kaiser/ up-down up-down Auszeichnung 1Live Krone: Clueso, Lena und Cro bei Musikpreisverleihung Von dpa | 08.12.2022, 18:37 Uhr

Roter Teppich für Clueso, Lena, Cro oder Senkrechtstarterin Nina Chuba: In der Bochumer Jahrhunderthalle wird am Donnerstag die 1Live Krone 2022 verliehen. Musiker und Nominierte schritten am Abend über den Roten Teppich und posierten vor der 23. Verleihung des begehrten Musikpreises (20.15 Uhr/WDR/1Live Stream) für die Fotografen und Kameraleute.