Das Entertainer-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gegen ihren Arbeitgeber ProSieben – diese erfolgreiche Show-Rivalität scheint kein Ende zu finden. Am Dienstag, 17. Oktober, kehrte die Sendung auf die Bildschirme zurück. Am Ende durften sich Joko und Klaas freuen: Sie gewannen die Folge und somit auch wieder 15 Minuten Sendezeit auf ProSieben, die sie heute Abend um 20.15 Uhr nutzen dürfen, wie sie wollen.

Mal mit Witz, mal mit ernstem Hintergrund

Die 15 Minuten Sendezeit haben Joko und Klaas in der Vergangenheit schon häufiger gewonnen. Genutzt haben sie die Zeit bislang immer für zwei Dinge: Entweder für eine Blödel-Sendung zur puren Unterhaltung, oder für ernste gesellschaftliche und politische Themen. So ging es unter anderem schon um sexuelle Belästigung und sexualisierter Gewalt gegen Frauen, um den Pflegenotstand in Deutschland, um den verheerenden Brand im Flüchtlingslager von Moria, und um die Protestbewegung der Menschen im Iran. In einer Folge wurde auch die Corona-Pandemie aus verschiedenen Blickwinkeln thematisiert – in besagter Folge kam sogar Bundeskanzler Olaf Scholz zu Wort.

Was sich Joko und Klaas für die Show für ihre heutigen 15 Minuten überlegt haben, ist bislang nicht bekannt. Auch auf ihren sozialen Kanälen haben sie bis zum Mittwochmittag noch keinen Hinweis gegeben.

In Anbetracht der aktuellen Krise in Nahost lässt sich spekulieren, dass sie diese oder eine der künftigen Sendezeiten für die Kämpfe zwischen Israel und der Terrormiliz Hamas verwenden. Auch die neuesten Wahlerfolge der AfD könnten Thema werden: Am Mittwochmorgen teilte Joko in seiner Instagram-Story ein Bild, das sich deutlich gegen die Partei positionierte und eine Andeutung auf die heutige Show sein könnte.