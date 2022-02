Politik : Zwölf Jahre Haft für pädophilen Täter im Priestergewand

Vor kurzem nahm er Gläubigen noch die Beichte ab, selbst zeigte er im Gerichtssaal keinerlei Reue: Ein 70 Jahre alter Priester hat am Freitag eine späte Strafe für „fürchterliche sexuelle Übergriffe“ auf Kinder bekommen.

Als „pädophiler Serientäter“ ist ein katholischer Priester in Köln zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht sprach den 70-Jährigen am Freitag schuldig, von 1993 bis 2018 neun Mädchen in Gummersbach, Wuppertal und Zülpich teils schwer sexuell missbraucht zu haben. Alle leiden nach Angaben des Gerichts unter „katastrophalen Folgen“ wi...

