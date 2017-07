Razzia in Berlin : Zwei Festnahmen nach 100-Kilo-Goldmünzen-Coup

vergrößern 1 von 6 Foto: Marcel Mettelsiefen 1 von 6











Bei der Razzia nach dem spektakulären Diebstahl einer 100-Kilo-Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum sind bis zu 300 Polizisten in Berlin und Brandenburg im Einsatz. Es gab zwei Festnahmen.

Bislang seien im Stadtteil Neukölln zwei Wohnungen und ein Juwelierladen durchsucht worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Durchsuchungen laufen noch. Um 6.00 Uhr war ein Spezialeinsatzkommando ausgerückt.

Es gehe um die Sicherung von Beweisen, so der Sprecher. Keine Angaben gab es dazu, ob die Goldmünze sichergestellt werden konnte. Um 14.00 Uhr wollte die Polizei auf einer Pressekonferenz Einzelheiten zu dem Fall mitteilen.

In Wohnungen in den Neuköllner Straßen Mittelweg und Thomasstraße wurden zwei Verdächtige festgenommen. Es gebe deutliche Anhaltspunkte, dass die beiden mit zwei Personen auf den Videoaufnahmen aus den Überwachungskameras identisch seien, so die Polizei.

Sie hatte Anfang Juli Bilder aus Überwachungskameras veröffentlicht, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Das Video zeigte drei schwarz gekleidete Personen, die ihre Gesichter unter Kapuzen, hinter Kragen und ihren Händen verbergen.

Diebe hatten im März eine zwei Zentner schwere kanadische Goldmünze mit dem Bild von Königin Elizabeth II. aus dem Museum gestohlen. Allein das Material - reinstes Gold - ist geschätzt etwa 3,7 Millionen Euro wert. Wegen der Schwere der Münze ging die Polizei von mehreren Tätern aus.

Das Berliner Bode-Museum ist Teil des Unesco-Welterbes Museumsinsel. Das 1897 als Kaiser-Friedrich-Museum gegründete Haus beherbergt heute die Skulpturensammlung und das Museum für Byzantinische Kunst. Das Münzkabinett zeichnet Geschichte auf der Grundlage der Zahlungsmittel nach. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es nach dem Museumsgründer Wilhelm von Bode umbenannt.

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 10:21 Uhr