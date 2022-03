Flüchtlinge : Zurückgewiesen an der Grenze: Lange für bessere Abstimmung

Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) hat angesichts zurückgewiesener ukrainischer Flüchtlinge an der deutsch-dänischen Grenze für eine bessere Abstimmung mit dem nördlichen Nachbarn plädiert. „Wir werden uns weiterhin um die Menschen kümmern, weil das auch unser Anspruch ist und wir das können“, sagte Lange am Montag. Sie kritisierte aber, dass sie vor vollendete Tatsachen gestellt und es keine bessere Abstimmung gebe. Vor allem Flüchtlinge ohne biometrischen Pass, die durch Dänemark nur durchreisen wollen, werden demnach an der Grenze abgewiesen und zunächst überwiegend in Flensburg untergebracht. Allein von Freitag auf Samstag seien 45 Menschen, vor allem Frauen mit ihren Kindern, die eigentlich auf der Durchreise waren, abgewiesen und in Flensburg versorgt worden.

Auf Initiative der Bundespolizei, die die zurückgewiesenen Flüchtlinge in Empfang nimmt, wurden am Grenzübergang Harrislee in den vergangenen Tagen zwei beheizte Zelte für die Flüchtlinge als erste Anlaufstelle nach der Zurückweisung aufgebaut. Hier werden die erforderlichen Maßnahmen durchgeführt und die Flüchtlinge mit Getränken und ähnlichem versorg...

