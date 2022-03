„Werden alles tun, was möglich ist“ : Zeltdorf in Hannover für ukrainische Flüchtlinge aufgebaut

In einer Messehalle in Hannover sind Zeltdörfer für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgebaut worden. Insgesamt 1152 Schlafplätze seien dort in den letzten Tagen entstanden, teilte die Stadt am Sonntag mit. „Die Landeshauptstadt steht zu ihrer Verantwortung. Sie wird alles tun, was ihr möglich ist, um den Menschen, die vor dem Krieg fliehen, umfassend zu helfen“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

In der Halle gibt es insgesamt 36 „Dörfer“, die jeweils aus vier Zelten und einem Gemeinschaftsbereich mit Tischen, Stühlen und Spinden bestehen. Rund 260 Helfer der Feuerwehren aus Hannover hatten sie seit Freitag dort aufgebaut. Auf dem Messegelände hatte es bereits im Jahr 2015 eine Behelfsunterkunft für Geflüchtete vor allem aus Syrien, dem Irak un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.