Unbehagen bei Juden und Muslimen : Zeichnete sich ein Anschlag wie der von Halle ab? Eine Spurensuche

Kommt der Anschlag von Halle wirklich so überraschend? Oder steht er am Ende einer Erzählung, in der Warnungen belächelt wurden, Minister beschwichtigten und Vorstufen des Amoklaufs keine große Rolle im öffentlichen Diskurs spielten?

von Stefanie Witte

10. Oktober 2019, 14:07 Uhr

Osnabrück | Es ist leicht, am Ende einer Kette von Ereignissen den roten Faden zu sehen. Menschen neigen dazu, Muster zu erkennen – selbst wenn es keine kausalen Zusammenhänge gibt. Im Fall des Anschlags von Halle stellt sich nun aber vielen Frage: War ein solches Attentat absehbar?



Video: Nach dem Angriff in Halle: Trauer, Bestürzung und Wut





Dazu lohnt der Blick auf die letzten Monate und die Einschätzungen der beiden großen religiösen Minderheiten im Land: auf Juden und Muslime. Zwei Gruppen in einer Gesellschaft, in der Diskussionen zunehmend polarisiert ablaufen, in der Hass und Gewaltandrohungen im Netz zur Gewohnheit geworden sind, und in der sich persönlicher Frust auf alles entlädt, was als Gegner definiert werden kann. Der Fall Halle illustriert diese diffusen Feindbilder: Der Täter wollte offenbar zunächst eine Synagoge stürmen. Als das nicht klappte, griff er laut Augenzeugen einen Döner-Imbiss an, erschießt einen Menschen. Ins Visier gerät, was fremd wirkt.



März 2018: In einer Moschee in Norddeutschland sind die Gläubigen aufgeschreckt. Die Fenster des Gebetshauses und die Autoscheiben des Imam-Autos wurden eingeworfen. Gerüchte über Islamfeindlichkeit und Türkenhass machen die Runde. Bei einem Krisentreffen mit Gemeindevertretern und Polizei wird deutlich: In das Gefühl, sowieso nicht dazuzugehören, mischt sich die diffuse Angst vor Fremdenfeindlichkeit, die in Gewalt umschlägt – gegen Scheiben, im nächsten Schritt aber womöglich auch gegen Gläubige. „Die Menschen hier fühlen sich alleingelassen“, sagt eine Vertreterin der Muslime. Ein Gemeindemitglied erinnert sich an das Hakenkreuz an der Moscheewand vor einigen Jahren. Panikmache oder echte Bedrohung? Im Fall dieser Moschee handelte es sich offenbar um einen verwirrten Einzeltäter, der auch schon örtlichen Politikern die Reifen zerstach. Aber von seiner Sorte finden sich viele. Zerbrochene Scheiben, Hakenkreuze, bis hin zu Schweineköpfen vor Moscheen – für viele Muslime verdichteten sich insbesondere in den vergangenen Monaten die Hinweise auf eine feindliche Stimmung.

Mitte des Jahres erreichen E-Mails mit Bombendrohungen mehrere deutsche Moscheen. Korane landen in Toiletten, beschmiert mit Fäkalien. Ein Video zeigt, wie ein jüdischer Restaurantbesitzer in Berlin von einem Passanten antisemitisch beleidigt wird. Bezeichnenderweise läuft ausgerechnet am Tag des Anschlags von Halle in vier Bundesländern eine Razzia gegen Rechtsextremisten, die islamfeindlicher Taten beschuldigt werden.

Der Angstpegel vieler Gläubiger steigt. In den religiösen Gemeinschaften sind die Übergriffe häufig das bestimmende Thema. Die Gespräche an deutschen Küchentischen erreicht es dagegen nicht. Das mag begründbar sein: Es ging keine Bombe hoch. Und Anschläge auf Moscheen wie im neuseeländischen Christchurch, bei denen im März 51 Menschen getötet und 50 weitere verletzt wurden, führten zwar hierzulande zu Solidaritätsbekundungen zwischen Juden, Muslimen und Politik, waren für den Rest der Bevölkerung aber weit weg.

Auch die Statistiken scheinen auf den ersten Blick nicht sonderlich alarmierend zu sein. Jedes Jahr erfassen Behörden die Gewalt gegen Juden und Muslime in Deutschland. Krasse Anstiege: Fehlanzeige. Handelte es sich also eher um eine gefühlte Wahrheit? Eine subjektive Bedrohung? Argumentieren ließ sich das. Noch im Juli erklärte das Bundesinnenministerium, es gebe keine Erkenntnisse, die auf eine konkrete Gefährdung von Moscheen hindeuteten. Auf der anderen Seite finden sich zuhauf Artikel und Sendungen darüber, wie verunsichert Juden und Muslime in Deutschland derzeit sind. Zumal nicht jede Beleidigung, nicht jede Pöbelei angezeigt wird. Die Dunkelziffer dürfte hoch sein. Die Intensität der Übergriffe ist schwer zu erfassen. Vor genau einem Monat forderte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, härtere Strafen für antisemitische Straftaten. Unter anderem weil diese so schwer zu erfassen seien.

Auch der Zentralrat der Juden reagierte zunehmend alarmiert. Sprach man dort vor wenigen Jahren noch von einem gewissen Anteil von Antisemiten, die es eben immer unter den Deutschen gebe, hörten sich jüngste Äußerungen zunehmend besorgt an. Ein Schlaglicht: Die Plakatkampagne einer rechten Partei zur Europawahl, die viele Beobachter als klar antisemitisch einstuften – die Justiz aber bislang nicht. Im Juli warnte Zentralratspräsident Josef Schuster bei einem Interview in seiner Heimatstadt Würzburg wütend: "Wenn ich nicht bereit bin, die rechtlichen Spielräume gegen Rechtsextreme auszunutzen, wird dies in der rechtsextremen Szene als Freibrief und Ermutigung aufgefasst. An einer solchen Entscheidung wird man sich künftig orientieren - wenn sie Bestand hat.“

"Die Täter fühlen sich dadurch ermächtigt zu handeln.“

Ähnlich hörte sich das beim Zentralrat der Muslime an. Auch wenn der Verein nur einen Bruchteil der deutschen Muslime vertritt, ist dessen Vorsitzender Aiman Mazyek doch ein guter Gradmesser. Im Interview warnte Mazyek jüngst: „Wir haben inzwischen jeden Tag ganz viele sogenannte Einzeltäter. Die Aussage der Sicherheitsbehörden, es handele sich nicht um organisierte Kriminalität, beruhigt im ersten Moment. Aber im zweiten Moment ist es fast noch erschreckender, weil es deutlich macht, dass der Sprache der Gewalt von Rechtsradikalen und Rechtsextremisten, von denen nicht wenige inzwischen über die AfD in den Parlamenten sitzen, Gewalttaten folgen. Das ist Terrorismus. Die Täter fühlen sich dadurch ermächtigt zu handeln.“

Wie radikal Extremisten zuschlagen können, zeigte im Sommer der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Hätten Sicherheitskräfte und Politik also ahnen können, was da zurollt auf Juden und Muslime - und auch auf Menschen, die sich für den Dialog einsetzen?

Ja und Nein. Einzeltäter, die Scheiben einschlagen oder mit Messern vor Synagogen auftauchen, lassen sich nicht ewig wegsperren. Im Fall Halle wird jedoch diskutiert werden, warum ausgerechnet am höchsten jüdischen Feiertag kein Polizeiauto vor der Synagoge stand. Viele Orte jüdischen Glaubens werden das ganze Jahr über rund um die Uhr bewacht. Für Moscheen gilt das nicht im gleichen Maße. Viele Beobachter glauben, dass entsprechende Sicherheitskonzepte dringend auf den Prüfstand und damit die politische Agenda gehören. Beim türkisch-islamischen Verband Ditib hieß es am Donnerstag: „Einzeltäter-Theorien können längst nicht mehr davon ablenken, dass das gesellschaftliche Klima zunehmend durch rechtes Gedankengut vergiftet wird, und gerade im Internet bedrohliche Maße längst überschritten hat. Dass einst den Worten Taten folgen werden, war unsere große Besorgnis.“

Mehr Symbolpolitik

Aber neben der Sicherheitsdebatte bleibt die Frage: Was bedeutet all das für jeden Einzelnen? Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime forderte jüngst mehr „Symbolpolitik“. Da lohnt der Blick auf eine kleine Veranstaltung, die ebenfalls weitgehend unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit blieb. Nach den Anschlägen im neuseeländischen Christchurch besuchten in Hannover Juden und Politiker eine Moschee und bekundeten ihre Solidarität mit den Muslimen in Niedersachsen. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinden sprach beim Freitagsgebet. Noch heute erinnern sich viele Gläubige an diese Geste als ein wichtiges Zeichen des Mitgefühls und der Wertschätzung.

Ein weiteres Beispiel für eine solche funktionierende Symbolpolitik ist der Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend in der Neuen Synagoge in Berlin.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden forderte gestern jeden Einzelnen auf, in seinem persönlichen Umfeld Fremdenfeindlichkeit entschieden entgegen zu treten, Äußerungen nicht unwidersprochen zu lassen. Am Ende ist es das, was jeder tun kann, um in einem Klima unterschwelliger Abneigungen bis hin zu offener Gewalt immerhin dies deutlich zu machen: Die Täter sprechen nicht für eine Mehrheit.