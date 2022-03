Russische Invasion : Zehntausende bundesweit bei Demos für Frieden in der Ukraine

Viele Menschen setzten in mehreren deutschen Städten ein Zeichen gegen den Krieg. Selbst der russische Präsident wurde unter den Demonstranten gesichtet - als Pappmaché-Figur.

In mehreren deutschen Großstädten sind Menschen gegen den Krieg Russlands in der Ukraine auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Veranstalter demonstrierten bundesweit 125.000 Menschen für den Frieden - in Berlin demnach 60.000 Menschen, in Stuttgart 35.000, in Frankfurt 12.000, in Hamburg 10.000 und in Leipzig 8000. Zu den Demonstrationen hatte ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.