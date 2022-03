Ukraine-Krieg : Zahl der neuen Kriegsflüchtlinge in Hamburg sinkt weiter

Die Zahl der neu nach Hamburg kommenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nimmt weiter ab. Am Dienstag erreichten insgesamt rund 400 Schutzsuchende die Hansestadt, wie ein Sprecher der Innenbehörde am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Am Montag seien es noch rund 500 Schutzsuchende gewesen.

Insgesamt sind damit seit Beginn des völkerrechtswidrigen Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine zwischen 20 000 und 21 000 Menschen nach Hamburg geflüchtet, wobei inzwischen mindestens 3000 auf andere Bundesländer verteilt worden sind. Hinzu kommt eine unbekannte Zahl an Flüchtlingen, die die Stadt von sich aus wieder verlassen haben. Der Zustro...

