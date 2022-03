Ukraine-Krieg : „Z“-Symbol: Thering für strafrechtliche Konsequenzen

Im Zusammenhang mit der Verbreitung von Sympathiebekundungen für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine - etwa in Form eines „Z“ - hat Hamburgs CDU-Fraktionschef Dennis Thering rechtliche Konsequenzen gefordert. Angesichts des „abscheulichen“ Krieges in der Ukraine gelte es, „öffentliche „Bekenntnisse und kriegstreiberische Propaganda in Form von Symbolen und Buchstaben aus der Öffentlichkeit in Hamburg zu verbannen“, sagte er am Sonntag.

„Wer durch das „Z“-Symbol Sympathie zu Putins Angriffskrieg zum Ausdruck bringt, muss künftig wissen, dass er sich dadurch strafbar machen könnte“, unterstrich Thering. Auch in Hamburg müssten künftig in jedem Einzelfall strafrechtliche Konsequenzen geprüft werden. Laut dem russischen Verteidigungsministerium steht das Schriftzeichen für den Slogan „Fü...

