Politik : Yildiz verlässt Linksfraktion: Kritik an Fraktionsführung

Der Politiker Mehmet Yildiz verlässt die Linksfraktion der Bürgerschaft. Eine Zusammenarbeit mit der Fraktionsspitze hält Yildiz nicht mehr für möglich. In der Bürgerschaft will er dennoch weiterhin präsent sein.

Der bisherige sport- und friedenspolitische Sprecher der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Mehmet Yildiz, hat die Fraktion verlassen. „Nach jahrelangen Konflikten in der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft, samt Mobbing gegen mich und weitere Abgeordnete sowie Mitarbeiter*innen, verlasse ich die Fraktion nach langem Abwä...

