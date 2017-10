Parteikongress : Xi auf dem Höhepunkt der Macht - Nachfolger nicht in Sicht

Seit dem Staatsgründer Mao Tsetung hatte kein chinesischer Führer mehr so viel Macht. Xi Jinping sucht den «Wiederaufstieg Chinas» in der Welt, fordert Gehorsam. Will er sogar eine dritte Amtszeit?