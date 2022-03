Corona-Pandemie : Wüst will Maskenpflicht an Schulen bis zu den Osterferien

Ab Sonntag sollen die meisten Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland fallen. Gleichzeitig erreichen die Infektionszahlen Rekordstände. In NRW ist noch immer unklar, ob für eine Übergangszeit zumindest die Maskenpflicht in Innenräumen und Schulen fortgeführt wird.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich für das Beibehalten der Maskenpflicht an Schulen bis zu den Osterferien ausgesprochen. „Ich wäre sehr dafür, das noch zu tun bis zu den Osterferien“, sagte Wüst am Donnerstag im Radiosender WDR 2. Das gebe „ein Stück mehr Sicherheit“ angesichts der derzeit hohen Infektionszahlen. Der le...

