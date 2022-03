Politik : Wüst sagt Ukraine-Flüchtlingen und Kommunen Unterstützung zu

Bei einem Besuch der zentralen Aufnahmestelle für Vertriebene und Flüchtlinge in Unna hat Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) den vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen jede mögliche Unterstützung zugesagt. „Wer vor Putins Krieg flieht, ist in Nordrhein-Westfalen herzlich willkommen“, sagte er am Donnerstagmorgen in Unna-Massen.

Zuvor hatte Wüst gemeinsam mit Flüchtlings- und Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) sowie Unnas Landrat Mario Löhr (SPD) mit den ersten, etwa 30 in Unna angekommenen Menschen aus der Ukraine - die meisten Frauen und Kinder - gesprochen und sich sehr betroffen gezeigt. „Wenn man mit den Eltern spricht und in die Augen der Kinder sieht, dann ist das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.