Politik : Wüst lädt Kommunen zu Flüchtlingsgipfel am Mittwoch ein

Angesichts des erwarteten Flüchtlingsstroms aus der Ukraine hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die kommunalen Spitzenverbände für Mittwoch zu einem Flüchtlingsgipfel eingeladen. „Nordrhein-Westfalen ist selbstverständlich bereit zur Aufnahme von Menschen, die auf der Flucht sind“, sagte Wüst am Dienstag in Düsseldorf. „Wer vor (Russlands Präsident Wladimir) Putin flieht, ist in Nordrhein-Westfalen herzlich willkommen.“

Mit den Kommunen werde er über die Organisation und benötigte Mittel sprechen, sagte Wüst. Am Donnerstag treffe er mit Hilfsorganisationen zusammen. NRW sei auch in enger Abstimmung mit der Bundesregierung. Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine werde viel Leid verursacht, sagte der CDU-Politiker. „Russland trägt die volle Verantwortung f...

