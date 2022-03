Yad Vashem : Wüst in Yad Vashem: mehr Unterstützung für jüdisches Leben

Ein Tag im Zeichen der Erinnerungskultur und Freundschaft Nordrhein-Westfalens zu Israel: Wüst besucht in Jerusalem eine Holocaust-Gedenkstätte. Mit seinem Landeskabinett beschließt er eine höhere Landesförderung für jüdisches Leben in NRW.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Montag einen Kranz in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem niedergelegt. „Jeder Name zählt“, schrieb Wüst in das Gästebuch. „Dieser Ort und das Erinnern an jedes einzelne Opfer berühren im Herzen.“ Daraus erwachse die Kraft und die Verantwortung, jüdisches Leben...

