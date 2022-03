Pandemie : Wüst dringt bei Corona-Maßnahmen auf Basisschutz

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) dringt auf einen „Basisschutz“ an Corona-Schutzmaßnahmen nach dem geplanten Wegfall der meisten Auflagen ab diesem Sonntag (20. März). „Ich glaube, es ist durchaus die Zeit gekommen, Einschränkungen zurückzunehmen“, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag im ARD-„Morgenmagazin“. „Aber die Länder wünschen sich einmütig einen Basisschutz, gerade deshalb, weil wir heute einen Rekordstand an Infektionen haben.“ Der Expertenrat der Bundesregierung empfehle eine schnelle Reaktionsfähigkeit, aber das sei mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung nicht gegeben.

Die Regierungschefs und -chefinnen der ...

