Kommentar zu Woelki : Woelki sollte dafür sorgen, dass der Papst seinen Rücktritt annimmt

Kardinal Woelki ist zurück in Köln. Dort wollen ihn allerdings die wenigsten haben. Ein Kommentar.

Die Situation des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki erinnert ein wenig an die des ehemaligen Limburger Bischofs Franz-Peter Tebartz-van Elst kurz bevor der aus Limburg abberufen wurde. Wird sich auch Woelki künftig in seinem Bischofshaus verbarrikadieren und irgendwann gehen müssen? Der Kardinal hat am Aschermittwoch in einem fünfseitigen Brief Gesp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.