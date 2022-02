Politik : Woelki sagt Termin am 5. März ab

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat einen Termin am 5. März abgesagt. Bei einer ökumenischen Andacht in Düsseldorf werde er sich von Weihbischof Rolf Steinhäuser vertreten lassen, teilte die Evangelische Kirche im Rheinland am Samstag mit.

Woelki will am 2. März aus einer fünfmonatigen Auszeit zurückkehren. Dagegen gibt es im Erzbistum Köln jedoch starke Bedenken. Nach einer Forsa-Umfrage im Auftrag des „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstag) vertreten 82 Prozent der Katholiken im Erzbistum die Ansicht, dass Papst Franziskus Woelki absetzen sollte. 92 Prozent meinen, dass Woelki von sich aus K...

