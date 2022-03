Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki : Woelki bietet Rücktritt an - und jetzt? So reagieren Gläubige in Köln

Der Kölner Kardinal Woelki ist zurück. Aus Sicht vieler in der Domstadt könnte er aber auch gerne direkt wieder abreisen. Ein Besuch auf der Domplatte.

Der oberste Katholik des Erzbistums Köln, Kardinal Rainer Maria Woelki, ist zurück – und just am Tag seiner offiziellen Rückkehr trägt die Sonne einen Heiligenschein. Zumindest empfindet eine Kölnerin den Lichtkreis um die Sonne an diesem Morgen so. Ausgerechnet an diesem Aschermittwoch nimmt der bei vielen mittlerweile in Ungnade gefallene Kölner Erzb...

