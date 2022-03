Bundesverkehrsminister : Wissing: Hilfsgüter kommen mit Zügen in die Ukraine

Deutschland errichtet eine „Schienenbrücke“, die nachhaltig den Menschen in der Ukraine helfen soll. Auch an der polnisch-ukrainischen Grenze hilft die Bahn mit Sonderzügen.

Deutschland schickt laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing Hilfsgüter auf dem Schienenweg in die Ukraine. „Aktuell sammelt die Deutsche Bahn Hilfsgüter im großen Stil in ganz Deutschland bei den Produzenten und Großhändlern ein, die dann zu Containerzügen zusammengestellt und auf der Schiene in die Ukraine gefahren werden“, sagte der FDP-Politiker...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.