Katastrophen : Wiederaufbau nach Flut: Scholz kommt nach Ahrbrück

Bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz waren neben vielen Toten und Verletzten auch Tausende Häuser zerstört worden. Kanzler Olaf Scholz will sich ein Bild des Wiederaufbaus machen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fährt heute in das von der Flutkatastrophe betroffene rheinland-pfälzische Ahrbrück. Zuvor ist er in Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen, das bei der Sturzflut im Juli 2021 ebenfalls stark beschädigt worden ist. Scholz wird von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) begleitet. Wie der nordrhein-westfälische Minist...

