Nach Militärputsch : Wieder Verletzte bei Protesten in Myanmar

Tag für Tag riskieren Demonstranten in Myanmar ihr Leben, um gegen die Militärjunta zu protestieren. Jetzt wollen die Nachbarländer helfen, einen Weg aus dem Chaos zu finden - mittels eines Dialogs.

Naypyidaw | In Myanmar reißen die Proteste gegen die Militärjunta und den Hausarrest der faktischen Regierungschefin Aung San Suu Kyi nicht ab. Am Dienstag gingen Sicherheitskräfte wieder in zahlreichen Landesteilen mit brutaler Gewalt gegen Demonstranten vor, wie Augenzeugen in sozialen Netzwerken und lokale Medien berichteten. Unter anderem habe die Polizei ...

