Konflikt mit Ukraine : Wie Sahra Wagenknecht Russlands Vorgehen bewertet

Xander Heinl/photothek.net, via www.imago-images.de

„Völkerrechtswidrig“: Sarah Wagenknecht äußert sich zum Vorgehen Russlands im Konflikt mit der Ukraine. Die Verantwortung für die Zuspitzung des Konflikts trägt ihrer Ansicht nach aber nicht Moskau allein.

Auch Sahra Wagenknecht von der Linksfraktion im Bundestag verurteilt das Vorgehen Russlands im Konflikt mit der Ukraine, äußert zugleich aber auch Kritik am Westen und an der Regierung in Kiew. Die Linken-Politikerin sagte unserer Redaktion: „Die Anerkennung der beiden Volksrepubliken und die Entsendung russischer Truppen ist völkerrechtswidrig, ein kl...

