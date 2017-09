Flüchtlingskrise : „Wer nicht aufnimmt, soll zahlen“

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) kritisierte den „Sogeffekt“, der für Flüchtlinge von Deutschland ausgehe, und forderte einheitliche Leistungen und Asylverfahren in allen EU-Ländern. Das könnte bedeuten: niedrigere Leistungen als in Deutschland. Widerspruch kam von den Grünen. „Leistungen für Flüchtlinge müssen laut Verfassungsgericht den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in Europa entsprechen und können nicht unters Existenzminimum gedrückt werden“, so Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz stimmte dem Innenminister zu: „Ich war seit jeher dafür“.

Der Präsident des EU-Parlaments Antonio Tajani schlug ein Flüchtlingsabkommen mit Libyen nach türkischem Vorbild vor, damit weniger Migranten nach Europa kommen. „Es ist richtig, in Libyen zu investieren. Und ich glaube, man muss die gleiche Summe, die wir in der Türkei investiert haben, um die Balkanroute zu schließen, ausgeben, um die Route über das Mittelmeer zu schließen“, sagte der Italiener. Der Türkei hat die EU sechs Milliarden Euro bis 2018 zugesagt.

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye nimmt die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer nach einem Monat Unterbrechung wieder auf. Künftig sollen die Einsätze der Schiffe „Sea-Eye“ und „Seefuchs“ allerdings weiter entfernt von der libyschen Küste stattfinden, teilte die Organisation am Wochenende mit. So wolle man die Bedrohung auch der Crew durch die libysche Küstenwache umgehen.