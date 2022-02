Politik : Weniger Teilnehmer bei Corona-Protesten: Auch Friedensdemos

In Mecklenburg-Vorpommern geht die Zahl der Teilnehmer bei Protesten gegen Impfpflicht und Corona-Politik zurück. Diesmal waren es noch rund 6000 Menschen. In einigen Städten gab es auch kleinere Friedensdemonstrationen wegen des Kriegs in der Ukraine.

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montagabend erneut mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straßen gegangen - allerdings wieder etwas weniger als in den Vorwochen. Wie Polizeisprecher erklärten, wurden landesweit etwas mehr als 6000 Frauen und Männer bei mehr als 20 Protestzügen und -versammlungen gezählt. Das waren etwa 20 Prozent ...

