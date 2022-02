Politik : Weniger Teilnehmer als erwartet bei Corona-Demo in Lübeck

In Lübeck sind am Montag erneut Kritiker der aktuellen Corona-Beschränkungen auf die Straße gegangen. Anstelle der angekündigten 2000 Teilnehmer zogen nach Polizeiangaben am frühen Abend rund 800 Demonstranten durch die Lübecker Innenstadt. Die angemeldete Demonstration sei zunächst friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Gegendemonstrationen gab es nicht. In den vergangenen Wochen hatten jeweils montags bis zu 2500 Menschen gegen die Corona-Beschränkungen und eine mögliche Impfpflicht demonstriert.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.