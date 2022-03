Pandemie : Weniger Corona-Einschränkungen in Bremen ab Anfang April

Von Anfang April an greifen in Bremen weniger strenge Corona-Regeln. Hintergrund sei die Änderung des Bundes-Infektionsschutzgesetzes, das den Bundesländern nur noch wenige Maßnahmen ermögliche, teilte das Bremer Gesundheitsressort am Dienstag mit.

Vom 2. April an sollen sogenannte Basisschutzmaßnahmen gelten, in Arztpraxen, Krankenhäusern oder im öffentlichen Personennahverkehr muss eine FFP2- oder OP-Maske getragen werden. In Kitas und Schulen sind mehrmalige Tests in der Woche vorgesehen. Die derzeit bestehenden Regeln zur Isolation von Infizierten bleiben bestehen. Quarantäneregeln für Kontak...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.