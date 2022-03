Ministerpräsident : Wegen Kind und Beruf: Wüst gegen Sitzungen am Abend

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sieht ganz konkreten Handlungsbedarf im Alltag, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Gleichberechtigung zu stärken. „Keine Sitzungen in den Abendstunden“, sagte er am Dienstagabend bei einer Veranstaltung zum Internationalen Frauentag im alten Bonner Plenarsaal. Auch Sitzungen und Konferenzen per Videoschalte böten Müttern wie Vätern mehr Flexibilität.

Die vergangenen zwei Jahre der Corona-P...

